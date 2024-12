Iltempo.it - Che Natale ci aspetta? "Freddo e piovoso o...". Le previsioni di Giuliacci

Manca ormai poco tempo all'inizio delle feste die dai modelli previsionali è possibile iniziare a dedurre come sarà il tempo in quei giorni. Lo scenario più probabile è quello del GFS e "descrive un periodo natalizio dominato dalla presenza dell'alta pressione, allungata a occupare con decisione il Mediterraneo Occidentale e coinvolgendo, almeno in parte, anche la nostra Penisola", scrive il team de meteo.it. Ci potrebbero attendere, dunque, giorni "asciutti e miti, in cui mancherebbero sia ilche la neve". Secondo l'ECMWF, invece, la circolazione atmosferica "potrebbe prendere un'altra piega, con l'alta pressione spostata più a ovest, in una configurazione che vedrebbe aprirsi sul suo bordo orientale un ampio corridoio capace di fare scivolare fredde correnti polari direttamente dal Nord Europa sul Mediterraneo Centrale".