Ilgiorno.it - Boom di opportunità lavorative in Valtellina e Valchiavenna per il settore turistico

Leggi su Ilgiorno.it

Ben vengano le festività natalizie sulla neve, ma anche le vacanze di Carnevale e le settimane bianche. Non si possono che commentare così i "numeri" dellein provincia di Sondrio sia per il mese di dicembre che per il trimestre che arriva sino a fine febbraio 2025. Sono infatti una vera e propria valanga, ben 3.910, i posti offerti dalle imprese dinel mese di dicembre, 820 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+26,1%) e addirittura 6.500 nel trimestre dicembre 2024-febbraio 2025, 820 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno scorso (+14,4%). A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio.