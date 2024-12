Oasport.it - Volley, dolce sconfitta per Trento: perde 3-2 con il Sada Cruzeiro ma è primo nel girone. Brasiliani in bilico

Leggi su Oasport.it

indolore per il Trentinoche cede 3-2 alma blinda ilposto in classifica nel. Ora l’attesa è febbrile per conoscere l’avversaria in semifinale dei trentini e non è ancora escluso del tutto un derby italiano. Squadra imbottita di seconde linee, quella scelta da Soli che è entrata in campo per divertirsi e divertire ed è riuscita nell’intento, giocando anche un ottimocontro untesissimo per l’importanza della posta in palio. Idovranno attendere la sfida tra Shahdab Yazd e Cuidad Voley già eliminato. Se la vittoria dovesse andare agli iraniani dello Shahdab Yazd per isi profilerebbe l’eliminazione, mentre con una vittoria degli argentini ilsarebbe in semifinale.Fabio Soli cambia più di mezza squadra inserendo tra i titolari Magalini, Rychlicki (che riserva non è ma ha giocato meno ultimamente), Acquaroni e Bristot, giovane promettemnte banda italiana.