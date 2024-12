Anteprima24.it - Verso Benevento-Giugliano, le parole di Auteri: “Dare continuità alla vittoria di Trapani, Manconi non è in calo”

Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dall’ultimo impegno del girone di andata contro il(ore 17:30). Al “Ciro Vigorito” arriverà una squadra reduce da molto risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra di Bertotto al centro della classifica, ma quella napoletana è una squadra che ha in rosa elementi molto validi per la categoria. Ilpotrà di nuovo disporre di Pinato, reduce da una operazione per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno costretto ad oltre tre mesi di stop. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato mister. Queste le sue: SPIRITO – “Ladinon serve a nulla se non diamo. Lo spirito è giusto e sono tutti a disposizione. C’è coscienza di quello che è il momento.