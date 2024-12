Ilfattoquotidiano.it - Trieste, crolla (per la seconda volta) una porzione del soffitto al Liceo Petrarca. Ferita una studentessa

Questa mattina nella succursale di via Tigor deldiunadeldi un’aula èta durante le lezioni colpendo una, come riportaprima. L’episodio si è verificato intorno alle 10 e ha immediatamente portato all’evacuazione dell’intera comunità scolastica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno soccorso la ragazza e l’hanno trasportata al pronto soccorso di Cattinara. La ragazza risulta attualmente fuori pericolo.Subito dopo l’incidente, gli studenti delsi sono riuniti in assemblea per discutere delle azioni da intraprendere in seguito a questo grave episodio, che mette nuovamente in luce le criticità dell’edilizia scolastica. La Rete degli Studenti Medi diha diffuso un comunicato stampa esprimendo preoccupazione: “Nel 2021 il– scrivono – era già stato protagonista di un crollo delnella succursale di largo Sonnino che ha portato allo spostamento della sede in via Tigor.