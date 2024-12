Cityrumors.it - Transgender nel tennis femminile? Decisione storica in Inghilterra

La Gran Bretagna cambia le regole nele si propone di diventare un modello da seguire in tutto il mondoÈ un dibattito più che mai aperto e che va avanti da tempo, in qualsiasi genere di sport. È corretto che una una persona nata uomo, poi divenuta, competa a livello agonistico in competizioni femminili? Un dilemma che divide e che ha portato a non poche polemiche. Da una parte c’è chi sostiene che impedirlo sia una violazione dei diritti personali. Dall’altra, invece, chi è convinto che si tratti di una sorta di “concorrenza sleale”, in quanto un uomo, per natura, ha per forza di cose delle doti atletiche superiori alla donna.nelin– Cityrumors.itEcco, in Gran Bretagna, da sempre Paese abituato a tracciare delle rotte seguite successivamente dagli altri, in particolare nel mondo dello sport, il dibattito ha portato a una svolta significativa.