The Rookie – Stagione 7 | data di uscita cast trama trailer e tutto quello che sappiamo

The7:dicheLa popolare serie drammatica poliziesca della ABC Theè diventata una delle istituzioni settimanali del network nel corso delle sei stagioni finora disputate, e ora il veicolo di Nathan Fillion torna per la settima. Debuttata nel 2018, Thesegue John Nolan, un uomo medio di una piccola città che insegue il suo sogno di diventare un agente della polizia di Los Angeles diventando la più vecchia recluta nella storia del corpo. La serie sfrutta abilmente la sua premessa incentrata sui personaggi per stravolgere il consueto formato procedurale, e l’interpretazione di Fillion nel ruolo di Nolan è uno degli aspetti più brillanti dello show.Ottenendo recensioni generalmente positive fin dal suo debutto, Theè uno dei programmi di punta della rete e spesso utilizza la sua elevata produzione per offrire un prodotto di qualità molto superiore rispetto alla maggior parte degli altri show polizieschi di prima serata.