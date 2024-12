Lapresse.it - Siria: chi è il cittadino Usa Travis Timmerman liberato da prigione e ritrovato a Damasco

Leggi su Lapresse.it

Ildegli Stati Unitiha definito il suo rilascio da un carcereno dopo 7 mesi di detenzione “una benedizione”. Lo ha detto ad Associated Press da una stanza d’albergo di, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 12 dicembre.La liberazione, 29 anni, ha detto di essersi recato inper un pellegrinaggio cristiano e di non essere stato maltrattato mentre si trovava a Palestine Branch, una famigerata struttura di detenzione gestita dall’intelligencena. Ha raccontato di essere stato scarcerato “dairi che sono entrati nellae hanno buttato giù la porta della mia cella con un martello”.ha ricordato che i rumori fuori dalla sua cella lo ha svegliato. Coloro che sono venuti a liberarlo gli hanno parlato in arabo.