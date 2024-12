Lanotiziagiornale.it - Referendum per l’abrogazione totale dell’Autonomia: arriva l’ok della Cassazione

Altro schiaffo alla Lega. Laha dato disco verde alperdifferenziata.Per l’Ufficio centraleSuprema Corte è legittima la richiesta di abrogazione. L’ordinanzadopo il pronunciamentoConsulta che aveva, tra l’altro, considerato “illegittime” specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.La parola definitiva torna ora alla Corte Costituzionale sul fronte dell’ammissibilità. La decisioneSuprema Corte è illustrata in una ordinanza di circa trenta pagine.Gli ermellini non hanno dato invece il via libera al quesito presentato dai consigli regionali che puntavano alparziale.Nella sentenza del 3 dicembre scorso la Consulta, chiamata ad esprimersi sulle questioni di costituzionalità e accogliendo parzialmente i ricorsi di quattro Regioni guidate dal centrosinistra, ha affermato che “il regionalismo corrisponde a un’esigenza insopprimibilenostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione” e “spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale”.