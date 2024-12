Ilrestodelcarlino.it - Profilassi contro influenza e Covid

Proseguono le campagne vaccinali rivolte alla popolazione adulta organizzate dall’Ausl della Romagna. Domani dalle 9 alle 12, in via della Rocca 19, presso gli ambulatori del servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, ci sarà l’ultimo open day vaccinale per il 2024 che sarà dedicato a diverse vaccinazioni: quella antitetanica e quelle vaccinazioni. Sarà possibile accedere alle vaccinazioni senza necessità di appuntamento, semplicemente presentandosi in sede. Per accedere alle vaccinazioni in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup, CupTel 800002255, peranche Cupweb o Farma Cup.