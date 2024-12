Thesocialpost.it - Operaio 18enne precipita nel vuoto in un cantiere: è in gravi condizioni

Venerdì 13 dicembre un grave incidente sul lavoro si è verificato a Corsico, nell’hinterland di Milano. Undi 18 anni è rimasto gravemente ferito in unsituato in via Molinetto di Lorenteggio, al civico 39.Leggi anche: Cassino,travolto e ucciso mentre lavora in autostradaI soccorsi e ledel giovaneL’episodio si è verificato poco prima delle 8 del mattino. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.Il giovane sarebbeto da un’altezza di circa sei metri, riportando diversi traumi su tutto il corpo. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.