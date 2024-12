Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: tris di medaglie! Oro 4×50 sl mista, Quadarella argento, stupisce la 4×200 sl!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEIDILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINOORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA20.03: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domattina alle 9.00 per la quinta sessione di batterie del Mondiale di Budapest. Buona serata!19.59: Per l’Italia molto bene i due atleti impegnati nella semifinale dei 100 farfalla, Michele Busa e Simone Stefanì che rivedremo domani in finale, mentre Sara Curtis si è presa un ottimo sesto posto nella finale dei 50 dorso, la prima finale individuale dopo il primo oro mondiale19.57: Al di là dei colori azzurri è stata un’altra giornata storica per ilmondiale. Il record del mondo di Gretchen Walsh nei 100 farfalla è qualcosa di incredibile,. La statunitense lo ha migliorato due volte abbattendo prima il muro dei 54? e poi dei 53?.