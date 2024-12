Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen in DIRETTA: un errore per serie di Carrara, bene Chauveau

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIALLE 14.20I PETTORALI DI PARTENZA11:53 Una terra per Beatrice Trabucchi. Peccato in quanto nel primo giro si era ben difesa sugli sci. Sono 47.3 i secondi di ritardo per l’azzurra da Haecki.11:52 Dopo il primo poligono passa a condurre la svizzera Haecki-Gross. Per l’elvetica poco più di un secondo di margine sulla francese.11:51 Partita anche Samuela Comola. Intanto 9 su 10 per la tedesca Selina Grotian, che si inserisce al secondo posto dopo due poligoni.11:50 Unanche in piedi per. 8 su 10 per l’azzurra, che ora dovrà dare tutto nell’ultimo giro.11:49 Doppio zero per! La francese si guadagna la conferma in Coppa del Mondo ma occhio a possibili scenari odierni da podio.