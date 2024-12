Formiche.net - Grottaglie verso lo spazio. L’accordo Virgin Galactic ed Enac per l’uso dello spazioporto

Leggi su Formiche.net

“Lo sviluppo diporti di classe mondiale in località strategiche è essenziale per il nostro obiettivo di espandere i viaggi spaziali umani a livello globale, e siamo onorati di collaborare con il governo italiano per portare le operazioni diin Italia e sul continente europeo,” ha dichiarato Michael Colglazier, amministratore delegato di. “Questo studio getta le basi per attivare i benefici economici e comunitari dei voli spaziali commerciali nella regione, e siamo entusiasti all’idea che i nostri clienti possano osservare l’Italia dall’alto delle finestre delle nostre astronavi”. Allo stesso modo, Fabio Nicolai, vice direttore generale di, ha dichiarato: “Oggi, la nostra partnership fa un passo significativo in avanti. Insieme, condurremo uno studio di fattibilità per determinare le condizioni per operazioni suborbitali dasotto le normative diispirate al mostatunitense”.