Quotidiano.net - Esma avverte sui rischi delle cripto-attività: volatilità e assenza di protezione

L', l'autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato oggi una nuovanza suiper i risparmiatori connessi con l'acquisto di, alla luce anche della recente euforia che ha portato a nuovi record i prezzi dei crypto-assets, a partire dal Bitcoin sulla scia anche della vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa e al suo programma di deregulation anche in questo settore. L'richiama l'attenzione sul fatto che nonostante l'andamento rialzista registrato nelle ultime settimane levalute restano una forma di allocamento del risparmio moltoosa. In particolare la 'consob europea', ricorda quanto già evidenziato più volte in passato e cioè che l'acquisto di-assets può comportare anche la perdita totale dei soldi impegnati.