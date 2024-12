Zonawrestling.net - AEW: Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Luchasaurus

Come riportato in precedenza,ha avuto dei gravi problemi diche lo hanno allontanato dal ring e lo hanno costretto al ricovero ospedaliero. L’ex AEW World Tag Team Champion, infatti, è stato colpito da una polmonite che ha danneggiato entrambi i suoi polmoni e ha causato il crollo di ossigeno nel sangue al di sotto dell’80%. Stando alle notizie, il wrestler sarebbe stato a pochissimo dall’avere danni permanenti ai polmoni, ma adesso il peggio sembra passato.Stando a quanto riportato da Bryan Alvarez,se la starebbe passando “molto meglio” e sta lavorando per tornare sul ring. Il wrestler mascherato ha ringraziato più volte Tony Khan e lo staff medico della compagnia per avergli permesso di rimanere a casa quando ha iniziato ad avvertire i primi malesseri: secondo, infatti, proprio questo atteggiamento da parte dell’AEW gli avrebbe salvato la vita.