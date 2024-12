Zonawrestling.net - WWE: Nia Jax disattiva il suo account su X, reazione alle critiche per la performance a Survivor Series?

Leggi su Zonawrestling.net

Il ritorno di Nia Jax in WWE lo scorso anno è stato generalmente ben accolto, ma la suaha suscitato molte, portandola are il suoX, probabilmente a causa delle numerose polemiche ricevute. Durante, il Women’s WarGames Match ha visto il team di Rhea Ripley affrontare quello di Nia Jax. Nonostante la vittoria del team di Ripley, l’argomento più discusso è stata ladi Nia Jax. Molti fan l’hanno criticata, in particolare per i suoi colpi di sedia, ritenuti poco incisivi. Altri hanno notato che i suoi movimenti durante il match apparivano lenti, generando molte reazioni negative.Purtroppo, Nia Jax ha continuato a ricevereincessanti per la suadurante il match a