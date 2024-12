Lettera43.it - Tgr Rai, il direttore Alessandro Casarin si è dimesso

Leggi su Lettera43.it

Ildel Tgrha rassegnato le sue dimissioni per raggiunti limiti d’età. L’interim alla guida della testata regionale passa ora al conRoberto Pacchetti.Il saluto disu Rai News: «Tgr secondo Tg Rai per numero di spettatori»Questo il suo messaggio pubblicato su Rai News: «Care telespettatrici, cari telespettatori, oggi è il mio ultimo giorno alla direzione del Tgr. Sei anni che hanno portato la testata a diventare il secondo Tg Rai per numero di telespettatori, il terzo se confrontato con la concorrenza privata. Dunque, Tgr sul podio nazionale. Abbiamo anche portato in rete tutte le redazioni regionali con centinaia di migliaia di visitatori quotidiani. E se, come si usa dire, il futuro è l’online, auspico nuovi investimenti e nuove risorse. Grazie della vostra quotidiana professionalità, vostra e dei colleghi amministrativi e tecnici perché – ogni giorno – per realizzare il famoso “goal” come urlava Bruno Pizzul, la squadra Tgr deve sempre giocare con uno schema dove tutti portano il proprio, indispensabile, contributo».