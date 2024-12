.com - Roma aggiorna le norme d’attuazione del PRG: cosa cambia

Leggi su .com

Il Campidoglio ompie un passo significativo nella pianificazione urbanistica con l’mento delleTecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG). Dopo oltre 16 anni dall’ultimomento, l’Assemblea Capitolina, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, ha approvato nuove regole per allineare il PRG alle normative nazionali e regionali intervenute nel tempo. Questo intervento mira a favorire la rigenerazione urbana, il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il contenimento del consumo di suolo e lo sviluppo di politiche abitative sostenibili.PRG, nuove procedure semplificateLe nuoveTecniche di Attuazione sono progettate per agevolare la rigenerazione urbana e semplificare i processi burocratici. Oltre 200 Piani Integrati previsti dal PRG potranno essere realizzati in modo più agevole grazie alla possibilità di attuazione per parti.