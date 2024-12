Bubinoblog - POMERIGGIO 5: DARIO MALTESE SOSTITUTO E POI DA SETTEMBRE TITOLARE DEL TALK SHOW?

5 non sta vivendo una stagione felice e la distanza dalla Vita in Diretta è allarmante. Da lunedì 16 dicembre intantosostituirà Myrta Merlino.Una sostituzione natalizia che vedrà il popolare volto del Tg5 condurre ilpomeridiano di Canale 5 fino al 7 gennaio, poi tornerà ladalle lunghe vacanze.Gli ascolti non brillano e in alcune puntate si arriva anche a 10 punti di differenza tra Rai1 con un sempre più pop Alberto Matano e una Canale 5 con sempre meno appeal.Il cambio della guardia può essere visto come un test in vista della prossima stagione quando5 potrebbe avere al suo timonestavolta.L'articolo5:E POI DADEL? proviene da BUBINO.