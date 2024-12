.com - Piazza Fontana, Piantedosi “Attacco vile, il Paese seppe reagire”

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi 55 anni dall’attentato dia Milano quando una violenta esplosione devastò la sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, provocando morte e distruzione. Il terrorismo stragista sacrificò vittime innocenti nel tentativo di minare le fondamenta della Repubblica e le sue libertà. Con une sanguinario al cuore della nostra democrazia ebbe inizio una lunga stagione terroristica a cui il nostro, unito nei fondamentali valori costituzionali che lo ispirano,con decisione, difendendo cittadini e istituzioni dalla violenza eversiva che li minacciava”: lo dice in una nota il ministro dell’Interno, Matteo. “Oggi, come ogni giorno, abbiamo il dovere di farne memoria, di ricordare quanto accaduto, per consegnare al futuro l’impegno e la passione cidi tutti coloro che, in tempi bui, lottarono per custodire l’Italia libera e democratica – aggiunge -.