Ilrestodelcarlino.it - Passante e nidi, le sfide di Priolo e Conti nella giunta de Pascale

Bologna, 12 dicembre 2024 – Il ‘caso Bologna’ è rimasto sul tavolo fino all’ultimo miglio. “Ho fatto lo squadra che volevo”, la sintesi di Michele de, che ha dribblato le correnti e inserito inle bolognesi regine di preferenze: Isabellae Irene. Un tandem che, di fatto, ha bypassato l’altro dilemma made in Bo, cioè chi scegliere tra il segretario regionale Pd, Luigi Tosiani, e il nome di area Schlein-Lepore, Stefano Caliandro. Deha puntato sul tandem femminile (con plauso della segretaria dem di Bologna, Federica Mazzoni), premiando anche il consenso ottenuto alle Regionali (quasi 20mila voti, quasi 17mila). La prima conquista Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e, in ag, anche la Scuola., presidente facente funzioni, conquista – prima donna in assoluto in Viale Aldo Moro – Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, e mantiene Ambiente e Programmazione territoriale.