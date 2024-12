Sport.quotidiano.net - Palladino: "Bella vittoria, ottimo lo spirito del gruppo. Biraghi? Dette cose false"

Firenze, 12 dicembre 2024 - Goleada europea per la Fiorentina che sommerge sotto sette gol un Lask piuttosto svagato in fase difensiva. Serata positiva, con gli ottavi di finale che sono ormai praticamente a un passo. Questa l'analisi di Raffaelea fine gara. "La squadra ha dato una grande risposta di maturità e atteggiamento. Mi è piaciuto lo, determinati e aggressivi. Siamo partiti bene mettendoli in difficoltà. Mi è piaciuta la risposta di chi ha giocato dall'inizio e di chi è entrato.che da morale. Le vittorie aiutano a vincere". Il sacrifio di tutti è il segreto dei vostri successi? "Mi ricordo quella ripartenza dove sono rientrati tutti: il primo è stato Kouame. Questa è la dimostrazione di cosa sa fare questo. Credo nei nostri valori e nella mentalità di questi ragazzi che danno tutto negli allenamenti.