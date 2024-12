Ilfattoquotidiano.it - Opel Frontera, la prova de Il Fatto.it – Elettrica o ibrida, quel che serve per la città – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Compatta e funzionale.. A 5 e 7 posti, anche se perre a salire su quest’ultima variante della nuovaoccorre pazientare perché la produzione non è ancora cominciata. Gli ordini sono già aperti – a partire da 24.500 e 29.900 euro – ma anche le prime consegne avverranno con la primavera. Durante l’anno, invece, è previsto il debutto della declinazione 100%“Long Range”, ossia da 400 chilometri di percorrenza dichiarata.Compatta perché misura 4,38 metri di lunghezza, 23 centimetri in più rispetto alla Mokka e 26 in meno rispetto a Grandland, con un passo di 2.670 millimetri. Anche per questo è funzionale: nel senso che è ben abitabile dentro, con sedili anteriori particolari che rendono meno stancanti gli spostamenti, e con soluzioni interessanti, come il vano “a elastico” nella parte bassa del tunnel centrale nel quale si possono stivare oggetti più ingombranti e che evita il contatto del ginocchio con la plastica più dura.