Mostre, eventi e cerimonie. Il Pantheon in San Francesco riparte con tante iniziative

PISTOIA Uno degli spazi più prestigiosi riqualificati in città negli ultimi anni è sicuramente il "degli uomini illustri" di piazza San, per anni rimasto chiuso e inutilizzato, e che adesso potrà divenire un punto di riferimento per incontri culturali ma, allo stesso tempo, anche permusicali, rassegne e molto altro. A questo proposito il Comune, nelle scorse settimane, ha approvato le linee di indirizzo in merito all’individuazione di un ente del terzo settore con cui avviare una collaborazione pluriennale per la valorizzazione di questi ambienti: la procedura si è conclusa positivamente con l’ammissione alla fase di co-progettazione della Filarmonica Pietro Borgognoni, che già ha la propria storica sede in un’ala dello stesso edificio. Al momento il contributo che viene messo a disposizione da parte dell’amministrazione comunale è di 6.