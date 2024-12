Puntomagazine.it - Livello di SpO2: che cos’è e perché è così importante per la salute

Ildi, o saturazione di ossigeno nel sangue, è un parametro essenziale per comprendere il funzionamento del nostro organismo. Misurarlo regolarmente permette di ottenere informazioni cruciali per lagenerale. Grazie a dispositivi come il misuratori Della pressione sanguigna HUAWEI Watch D2, è possibile tenere sotto controllo ildiin modo continuo e preciso. Vediamo tutto nel dettaglio in questo articolo.Cheildi?Ildi, o saturazione di ossigeno nel sangue, indica la percentuale di emoglobina nel sangue che trasporta ossigeno. Questo parametro è un indicatore chiave dellarespiratoria e cardiovascolare, poiché riflette la quantità di ossigeno disponibile per i tessuti e gli organi del corpo.Undicompreso tra il 95% e il 100% è considerato normale, mentre valori inferiori possono segnalare condizioni come ipossia o difficoltà respiratorie.