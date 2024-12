Amica.it - Letizia di Spagna: finalmente i due look omaggio all’Italia

Prosegue il viaggio di Stato in Italia dei reali spagnoli. Prima di spostarsi a Napoli,diha visitato la sede della FAO con un outfit made in Italy.Per l’occasione, la reina ha scelto un tailleur in tweed bottonato di Alberta Ferretti con giacca dal taglio sartoriale e longuette con spacchi sul dietro. Per dare risalto alla silhouette, Ortiz ha aggiunto una maxi cintura di Hugo Boss. Infine, slingback Magrit e borsa Gucci modello Horsebit. Anche poche ore prima,diha attirato l’attenzione con un altro brand italiano. Per la cena di gala al Quirinale, organizzata dal Presidente Sergio Mattarella, l’ex giornalista ha scelto un abito lungo smanicato in georgette di seta firmato Max Mara. Completano l’outfit dei bracciali di Cartier. GUARDA LE FOTOFelipe edia Roma e Napoli: le foto più belle del viaggio Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdii dueall’Italia Amica.