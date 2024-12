Ilrestodelcarlino.it - Le discoteche degli anni ’90 nella docuserie di Cna

Rivive la storia dell’Ex machina, del Vidia Club e del Velvet in unadi CNA Formazione che ha racchiuso i momenti di successo delle tre’90. Il format è quello della, un documentario in tre episodi. Questo è stato il progetto creato dagli 11 ragazzi del corso di alta formazione cinema e audiovisivo, promosso da Cna Formazione Emilia-Romagna, che si è concluso martedì 26 novembre presso la sede di Forlì. La proiezione sarà oggi alle 16.30 per gli addetti ai lavori presso Spazio Marte a Cesena. Per informazioni: 0547/1877517 e 347/9282282.