Jacobelli: "Ultime due sconfitte incidenti di percorso, il Napoli è a due punti dalla capolista"

Uno dei giornalisti sportivi più esperti del panorama italiano, Xavier, è tornato a parlare di calcio e Serie A in esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i principali argomenti dell’intervista l’avvincente lotta Scudetto, il magico momento dell’Atalanta, le due rivelazioni della stagione, ovvero Lazio e Fiorentina, poi la Roma di Ranieri, ildi Conte e la situazione in casa Juventus. Nell’estratto che segue, le parole disuldei partenopei ed altro:Conte sta sicuramente lavorando bene a. Volendo cercare il pelo nell’uovo, considerando che non ha le Coppe europee, in Coppa Italia ha schierando tutte le riserve, a livello di brillantezza era forse lecito attendersi comunque qualcosina in più secondo?“È secondo in classifica a duee, ricordiamo, che i partenopei provengono dal 10’ posto dell’anno scorso, in cui sono rimasti fuori dall’Europa dopo 14 anni di partecipazioni consecutive.