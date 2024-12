Quifinanza.it - Il Pnrr si sta bloccando nei piccoli comuni, cosa ha scoperto lo studio dell’ufficio bilancio

L’ufficio parlamentare di(Upb) ha pubblicato i risultati di unosugli effetti della rimodulazione delvoluta dal Governo Meloni nel 2023. Se il nuovo codice dei contratti ha portato ad alcuni benefici, soprattutto al sud, buona parte dei progetti sta subendo un rallentamento medio nella sua applicazione del 14%.Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sembra essere impantanato in ogni parte d’Italia tranne che nelle regioni del Centro. In particolare a essere in difficoltà sono però i. Già messi a dura prova dalla mancanza di competenze necessarie a gestire i fondi, sono stati ingolfati dai cambiamenti apportati alle normative.Isono in difficoltà con ilLa rimodulazione delvoluta dal Governo Meloni nel 2023 sta causando alcuni problemi agli enti locali nella realizzazione dei progetti finanziati con i fondi europei.