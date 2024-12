Top-games.it - Guida The Legend of Zelda: TotK, L’isola celeste delle origini

Leggi su Top-games.it

Il capolavoro Nintendo dedicato al mondo di Hyrule e ai suoi protagonisti è disponibile in esclusiva per Switch e segue le vicende di Link dopo gli avvenimenti del precedente Breath of the Wild ampliando e modificando quanto già visto a livelli unici. Con questo articolo vogliamo dare inizio ad una serie di guide dettagliate per aiutarvi a intraprendere la vostra avventura nel regno della principessaalladel nostro eroico Link. In questa primavi diremo come muovere i primi passi nePerdersi nell’immensa mappa è semplice e se seguirete le nostre indicazioni siamo sicuri che riuscirete a portare a termine la missione principale e anche tutte le secondarie senza alcun problema. Vi consigliamo comunque di ricorrere alle guide solo in caso di necessità per scoprire da soli quali sono i passi da compiere per proseguire nel gioco e non rovinarvi la sorpresa.