Festival Sanremo P S Berlusconi | è un pezzo di Rai e così deve essere

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 12 dic. (askanews) – Ildi“è undi Rai e, mi auguro da italiano che resti in Rai”.Pier Silvio, amministratore delegato del gruppo MFE-Mediaset, in merito a un possibile interesse del Biscione per la kermesse dopo che il Tar della Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai da parte del Comune di. “Mi sembra che la situazione sia ancora troppo fumosa per poter esprimere un qualunque tipo di giudizio, non arrivo nemmeno a pensare se mai ci potrebbe interessare”, ha dichiarato Pier Silvio, nel corso di un incontro con la stampa per fare un bilancio della stagione televisiva. “Onestamente non ho ancora capito cosa stia succedendo bene. Detto questo, vedremo, ma io penso chesia undi Rai e allo stesso tempo che la Rai sia il vero motore, la vera forza del, quindi da italiano mi auguro cherimanga in Rai, punto.