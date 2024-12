Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 14 anticipazioni nona puntata del 17 dicembre 2024, la trama dell’episodio 9

di Don14, nonché la penultima della quattordicesima stagione. L’episodio 9 intitolato Indagine su una figlia. Ci avviamo verso la conclusione di questa serie, che ha visto numerosi cambiamenti nei protagonisti. Il riscontro è stato positivo e non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Tommasi sarà sempre di più un personaggio ricorrente. Scopriamo ledelladi Don14 in onda martedì 17.Don14di martedì 17Il Maresciallo Cecchini si accorge che sua nipote Martina si comporta in modo strano. Poi scoprirà un test di gravidanza lascia pensare che possa essere incinta. Cecchini cerca di scoprire tutto, prima del ritorno a Spoleto il Colonnello Tommasi, per una visita a sorpresa alla figlia.