Lanazione.it - Disastro di Calenzano, due aretini feriti. “Marco salvo per miracolo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Si è salvato per una manciata di secondi. Il suo camion è a pochi metri da quella nube di fumo nero, quella che si è alzata sopradopo l’esplosione al deposito Eni. A bordo c’eraSerafini, di Bibbiena, socio della ditta Sema autotrasporti. Per lui è stato necessario il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze. Lui è uno dei duenelche è costato la vita a cinque persone. Tra i 26c’è anche il suo nome ed è negli atti della Procura di Prato che sta portando avanti l’inchiesta. Al suo fianco c’è anche un altro nome, di un altro aretino, quello dell’ingegnere Andrea Mariotti. Era lì per lavoro. Per lui le ferite sono state lievi. Quella mattina Serafini era partito in direzione. “Non passava una settimana senza che lui andasse a far rifornimento, quel giorno doveva caricare gasolio”, dice Sensi.