Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo, le cose più costose che possiede: il letto per ridurre l’età biologica, le ville e il jet da 70 milioni

Leggi su Thesocialpost.it

, a un passo dai 40 anni, continua a stupire dentro e fuori dal campo. L’attaccante portoghese, che vanta 16 gol in 19 partite stagionali con l’Al-Nassr, non è solo un fenomeno del calcio ma anche un simbolo di lusso e perfezione. Dalla sua nuova villa a Riad al jet personale, ogni dettaglio della vita di CR7 è una celebrazione del successo.Leggi anche: Incubo Bove nel tennis: il turco Celikbilek colpito da emorragia cerebrale in campoIl jet da 70di euroIl nuovo Bombardier Global Express Xrs di, personalizzato con la sua iconica esultanza, è un gioiello del cielo. Con un valore di circa 70di euro, raggiunge i 950 km/h e ha un’autonomia di 11.390 chilometri, sufficiente per un volo senza scali da Londra a Tokyo.La villa di Riad e ildai superpoteriTrasferitosi a Riad,ha abbandonato le 17 suite del Four Seasons (affittate a 285.