Liberoquotidiano.it - Champions League, quarta vittoria di fila per il Milan. La Juve batte il Manchester City

diinper il, che2-1 a San Siro la Stella Rossa nel match valido per la sesta giornata del girone unico die sale a quota 12 punti, pienamente in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi di finale. Leao sblocca il risultato al 42' del primo tempo, nella ripresa l'ex Torino Radonjic pareggia i conti qualche minuto dopo esser entrato, al 22'. Nel finale, al 42', Abraham trova però il golche vale tre punti per il Diavolo. Lantus invece2-0 ilnel match valido per la sesta giornata del girone unico di. Succede tutto nella ripresa: Vlahovic sblocca il risultato con un colpo di testa al 10', complice un errore di Ederson; McKennie raddoppia al 30' in girata su cross di Weah.