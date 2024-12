.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 10^ giornata

Vincono Trecastelli, Aurora Jesi, Cupramontana, Borghetto, Giovane Offagna, Cingolana SF e Passatempese. Il Candia Baraccola Aspio perde a tavolino contro la Filottranese per un’aggressione all’arbitro: inibito per 3 anni un dirigente dei dorici VALLESINA, 12 dicembre– Nello scorso fine settimana si sono giocate le gare10^del campionato. Andiamo a scoprire quello che è successoNel girone A, il Trecastelli batte 2-1 ilRovere e sale a quota 12 punti al sesto posto. L’Aesse Senigallia, invece, ha perso 6-1 in casa del VF Adriatico.Parlando del girone B, la nuova capolista è il Borghetto, che ha espugnato Castelplanio rifilando un 1-2 al Le Torri. Sale al secondo posto l’Aurora Jesi (foto di copertina), che ha battuto per 4-1 il San Biagio.