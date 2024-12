Lanazione.it - Biotecnologie e intelligenza artificiale: l’Università celebra i primi due laureati

Pisa, 12 dicembre 2024 – Hanno conseguito il titolo discutendo la tesi nell’Aula Magna storica del Palazzo della Sapienza iduein 'Biotechnologies and Applied Artificial Intelligence for Health', la laurea magistrale istituita e attivata nell’anno accademico 2022/23 finalizzata a formare laureate econ competenze digitali avanzate applicate e applicabili al settore della biomedicina e dellemediche. Giacomo Tornabene, 26 anni, originario di Grosseto, ha discusso la tesi 'Development of AI tools guiding phage engineering to target antibiotic-resistant bacteria', con relatori la professoressa Mariagrazia Di Luca e il dottor Giuseppe Maccari; Piero Giovannoni, 25 anni, originario di Lucca, ha discusso la tesi 'Development of Machine Learning models for toxicological profile prediction of chemical compounds', con relatori i professori Tiziano Tuccinardi e Giulio Poli.