Atalanta-Real Madrid sfilata di icone nerazzurre | Ilicic in campo Zampagna in curva con gli ultrà

Bergamo. Nel bollente prepartita di Atalanta-Real Madrid, dalla curva si sono alzati due cori ben distinguibili che hanno infiammato ancora di più il Gewiss Stadium, per Josip Ilicic e per Riccardo Zampagna. Il fuoriclasse sloveno è sceso a bordo campo per salutare i Percassi e anche il suo ex compagno alla Fiorentina Micah Richards, oggi opionionista per la tv americana CBS Sports, per poi raccogliere la standing ovation del suo intero pubblico. L'ex attaccante ha invece scelto un'altra location per guardare la partita: la Curva Nord, insieme a quelli che sono stati (e sono ancora) i suoi tifosi.