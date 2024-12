Anteprima24.it - Amore e speranza, ecco il primo libro di poesie di Salvatore Caiazzo

Tempo di lettura: 2 minutie possibilità. C’è tutto questo neldi, una prima pubblicazione di poesia a firma del giovane ospite della casa famiglia ‘La Fabbrica del Sorriso’ di Limatola, diretta da Massimiliano Marotta.Un’esigenza quella di, la voglia di esprimersi per liberarsi e far conoscere il proprio mondo, quello nel quale chiudersi per paura di ciò che c’è intorno e di quello la vita gli ha dato fino a questo momento.‘Versi d’– Sussurri dell’Anima’ è quasi un’esigenza del mini poeta che ha deciso, in maniera del tutto autonoma, di scrivere dellealle quali non affidare alcun titolo perchè è il lettore a doverne ricavare uno secondo la sensazione che ne trae dalla lettura.Un lavoro intenso quello di, ragazzo che ha saputo superare le proprie problematiche personali con l’aiuto del team di educatori professionali e altre figure che lo stanno accompagnando nel centrare i suoi obiettivi personali in maniera molto proficua.