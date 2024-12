Bergamonews.it - Studenti bergamaschi in tour per orientarsi tra studio, lavoro e volontariato

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.all’ultimo anno delle superiori inper conoscere gli enti che si occupano di orientamento per i giovani nel mondo dele del.Dopo l’iniziativa pilota dello scorso anno si è svolta, mercoledì 11 dicembre, la Giornata del Placement, un’opportunità che il Comune di Bergamo, con il coinvolgimento di Acli Bergamo APS, Informagiovani e il Servizio Centri per l’Impiego della Provincia di Bergamo (CPI), offre ad alcune classi delle superiori della nostra città.Sono 78 glidelle classi quinte dei tre istituti secondari di secondo grado “Vittorio Emanuele II”, “Natta” e “Secco Suardo” che hanno partecipato a un percorso a tappe in tre luoghi del centro della città durante i quali hanno assistito a tre focus operativi sul mercato deldedicati all’abbinamento