Sindacati in allarme | rischio privatizzazione dell' acqua pubblica serve gestore unico

L’rimanga un bene pubblico. Con le concessioni attuali alle partecipiate in scadenza e la situazione politica di stallo, andremo verso la; unche è quasi una certezza. Si scelga, e con urgenza. Se ne discute da due anni, ora basta. ICgil, Cisl e Uil chiedono congiuntamente una soluzione veloce al problemanell’Aato 3. Per mantenere pubblico il servizio,che i sindaci trovino un accordo sulla costituzione di un. Con le aziende la cui gestione scadrà a fine 2025 e 500 lavoratori che rischiano il posto, Rocco Gravina, sindacalista Cisl, spiega che "vogliamo salvaguardare i lavoratori oltre che far sì che venga garantito un servizio efficiente a 330mila cittadini. La politica si assuma le sue responsabilità, non torni indietro come fatto in questi mesi".