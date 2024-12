Ilrestodelcarlino.it - Prelievo multiorgano a Pesaro: dona cuore, fegato e reni per salvare più vite

, 11 dicembre 2024 - Un gesto d’amore e solidarietà verso il prossimo. Ieri mattina, martedì 10 dicembre, all’ospedale San Salvatore diè stato effettuato l’espianto die cornee da un paziente maschio adulto, di circa 60 anni, appena deceduto. Unmulti-organo, che permette dila vita a pazienti in grave pericolo. Un’operazione durata circa cinque ore. Appena stabilizzato, ilè stato portato a Bari per un trapianto programmato nelle ore precedenti e gli altri organi inviati alle destinazioni già assegnate, in ben tre regioni diverse. “È stato tutto molto impegnativo – ha detto la dottoressa Annalisa Silvestri, coordinatrice ospedaliera per lazione di organi e tessuti per il presidio di-: l’espianto vero e proprio è l’atto finale, dopo una serie di accertamenti sempre molto complessi e rigorosi che richiedono almeno un giorno di lavoro intensissimo, con scambi di informazioni con il Centro nazionale trapianti e altri presidi, riguardo la situazione medica del paziente defunto, la compatibilità dei suoi organi, la necessità di stabilire chi possa e debba essere il paziente ricevente”.