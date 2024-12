Lanazione.it - Nuova viabilità. Ma gli abitanti protestano

È una sperimentazione a "metà" quella in partenza domani a Pontestrada. Come annunciato tempo fa ai residenti, il Comune istituirà il senso unico monti-mare in via Pisanica, nel tratto tra l’Aurelia e via Andreotti. Il progetto in realtà prevedeva modifiche anche in via Bugneta, ma glidel Crociale e di Ponterosso hanno protestato per le possibili conseguenze, essendo la strada di dimensioni ridotte, e hanno presentato una lettera di due pagine che ha portato il Comune a "congelare" per ora questa seconda soluzione. "L’intervento inizialmente previsto in via Bugneta è stato sospeso – spiega infatti l’assessore allaAndrea Cosci (nella foto) – perché abbiamo la necessità di verificare, prima, l’intensità dei flussi di traffico diretti verso via Andreotti. In base ai dati che ci restituirà il monitoraggio sceglieremo l’opzione migliore anche per il tratto tra via Olmi e via Pozzodonico".