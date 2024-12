Ilgiorno.it - Multisala cerca 5 addetti. Un disegnatore meccanico

al multiplex, 5 posti Sede di lavoro: Rozzano. Codice offerta Afolmet: 88634. Contratto: tempo determinato, full o part time Le risorse si occuperanno di controllo ingressi ed uscite, controllo e sorveglianza del pubblico, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino sale, corridoi e atri negli intervalli; vendita titoli di ingresso, cibi e bevande con semilavorazione. Retribuzione: Ral 20.114 euro per full time., 1 posto Sede di lavoro: Bernate Ticino. Codice offerta Afolmet: 88484. Contratto: determinato, full time 40 ore La risorsa si occuperà di disegno Cad e successivo nesting per taglio. Richiesta esperienza anche minima nella mansione. Retribuzione: 1.977 euro lorde mensili. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it