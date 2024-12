Amica.it - Megan Fox e Machine Gun Kelly si lasciano (con un bebè in arrivo)

Stavolta sembra definitiva.Fox eGunsi sono detti addio, ancora una volta. Non uno dei tanti tira e molla a cui la coppia ci ha abituato, ma una separazione «senza guardarsi indietro». Che fa ancor più discutere, visto che l’attrice di Transformers, 28 anni, è in dolce attesa.GUARDA LE FOTOFox: le foto più belle della bellissima star di TransformersFox eGun, è addioUna notizia rivelata in esclusiva da TMZ, che ha sentito una fonte vicina alla coppia:Fox e il 34enneGunhanno preso strade diverse prima di accogliere il loro (tanto cercato). L’addio è arrivato nel weekend del Ringraziamento mentre si trovavano in Colorado per una breve vacanza.GUARDA LE FOTOFox e Brian Austin Green, le foto di un’ex coppia felice “Ha trovato materiale sconvolgente sul telefono del rapper”Il motivo della loro rottura è da ricondurre a qualcosa «cheha trovato sul telefono del rapper», fa sapere TMZ, «materiale sconvolgente» che avrebbe portato l’attrice a interrompere il viaggio e anche la loro relazione.