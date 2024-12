Ilrestodelcarlino.it - Macchinista investito e ucciso da un treno in corsa, linea Milano-Bologna sospesa. Salvini: “Profondo dolore”

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – Tragico incidente nei pressi della stazione ferroviaria di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Un57enne di Mercitalia (Ferrovie dello Stato) intorno alle 20.40, alla fine del suo turno di lavoro, è statosui binari da unin. La circolazione dellaè stata subito. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo stava attraversando i binari quando è stato travolto da unregionale passeggeri. Il 57enne era assieme a un altro collega che è stato soccorso in stato di choc. Sul posto le forze dell'ordine che stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica. Ildi: “Condoglianze ai suoi cari” Il ministro dei trasporti Matteoha espresso "" per ildale ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto.