Librerie in reparto | | Doniamo un libro a chi è ricoverato

Continua l’iniziativa su libri ed ospedali. Lunedì è stata inaugura all’ospedale Bufalini la libreria per il progetto ’in’. Il progetto consiste nel ’Donare una chi è’ e prevede l’allestimento di piccolenegli ospedali di Cesena, a disposizione dei malati ricoverati e dei loro parenti. Il presidente dell’associazione ’Un Cuore per Tutti’ dice che "si tratta di un arricchimento culturale, umanizzazione del rapporto tra paziente e operatore, e, potrebbe anche essere una partecipazione al miglioramento dei servizi, obiettivi chiave di un progetto tutto rivolto a migliorare il senso di accoglienza presso le strutture". L’associazione di promozione sociale ‘Un Cuore per Tutti’ di Savignano Sul Rubicone, è rivolta alle donne vittime di violenza - bullismo e cyberbullismo, ludopatia e alcol.