Allattamento a rischio | valutazione dei profili di esposizione lavorativa e trasmissione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro

L’allattamento a rischio rappresenta una delicata sfida per il mondo del lavoro e della scuola, richiedendo un’attenta valutazione dei profili di esposizione lavorativa e delle misure di tutela. La recente richiesta di interdizione dal servizio da parte di una docente evidenzia l’importanza di affrontare questo tema nel rispetto delle normative vigenti. Dopo un’analisi approfondita, si conferma come le modifiche alle mansioni siano soggette a specifici vincoli contrattuali e normativi, rendendo necessaria una riflessione condivisa su soluzioni realistiche e sostenibili.

L’allegata nota, redatta dal Dirigente Scolastico, ha per oggetto la richiesta di interdizione dal lavoro per “allattamento a rischio” avanzata da una docente, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 1512001. Dopo un’attenta analisi normativa e tecnica, si evidenzia l’impossibilità per il Dirigente di modificare le mansioni contrattuali del personale docente, così come previsto dal CCNL Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it