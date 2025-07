Il pos in chiesa per le offerte | l’ultima idea di Giorgetti

parroco e innovatore Giancarlo Giorgetti, che ha proposto un'idea rivoluzionaria per modernizzare le pratiche tradizionali delle chiese italiane. Immaginate un'esperienza liturgica piĂą fluida e al passo con i tempi, dove la tecnologia semplifica e arricchisce il rito. Questa proposta potrebbe davvero cambiare il volto delle offerte in chiesa, portando la spiritualitĂ italiana nel futuro digitale.

Roma, 9 luglio 2025 – Immaginate che al momento dell ’offertorio invece che passare con il cestino della questua il sacrestano passi con il pos, oppure che per accendere una candela alla Madonna invece che inserire la moneta nella fessura delle offerte ci sia il contatless per la carta di credito. Sarebbe una novitĂ non da poco per i fedeli italiani (in Europa o nel mondo giĂ avviene) e ad auspicare che ciò possa avvenire anche in Italia è il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Un modo per facilitare le offerte  per chi non ha contati e per tracciare  anche la questua? Fatto sta che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti caldeggia la possibilitĂ di fare offerte anche in chiesa utilizzando pagamenti digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il pos in chiesa per le offerte: l’ultima idea di Giorgetti

